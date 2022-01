Il Milan è sempre attivo sul mercato: obiettivo difensore al più presto

La società rossonera ha sempre un occhio molto attento per quanto concerne il mercato. Nel mirino c'è sempre un difensore.

Il Milan è partito ottimamente in questo inizio di 2022. Due gare gare di campionato e due vittorie di fila per i rossoneri. Contro la Roma e il Venezia sono arrivati 6 punti che permettono agli uomini di Stefano Pioli di continuare a restare in scia ai cugini nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

Il ruolino di marcia per i rossoneri in questo 2022 è fino ad ora perfetto. Due vittorie in altrettante partite. Molto del merito va attribuito sicuramente a Stefano Pioli che nonostante le molteplici assenze è sempre riuscito a mettere in campo una formazione competitiva e in grado di portare a casa i 3 punti. Ora però la società di via Aldo Rossi dovrà mettere mano al portafoglio e portare a Milanello i rinforzi giusti per il Milan.

Obiettivo difensore per Paolo Maldini e Massara

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini è sempre al lavoro per trovare il profilo giusto per la difesa dei rossoneri. Con l'infortunio di Simon Kjaer e la positività al Covid 19 dei titolari Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori, le cosiddette riserve Kalulu e Matteo Gabbia hanno offerto delle prestazioni superbe il questo inizio di 2022. Ciò non toglie che il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa e al più presto Paolo Maldini e Massara dovranno accontentare Stefano Pioli in tal senso.

Le parole di Ceccherini sul mercato del Milan

Il noto giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana del mercato del Milan e si è così espresso: “Il Milan su Amrabat? Mi sento di smentirla, i rossoneri per il momento sono intenzionati ad acquistare soltanto un difensore visto l’infortunio occorso a Simon Kjaer“. Queste le parole del noto giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini in esclusiva a Radio Toscana.