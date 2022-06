Novità Milan, cambia tutto: Maldini e Massara pronti alla clamorosa svolta!

Una telenovela. Questo è ciò che sembra la questione del rinnovo del tandem Maldini e Massara. Gazzetta però riporta altri scenari imprevisti

Redazione Il Milanista

La situazione in Casa Milan non sembra essere delle migliori. La recentissima vittoria dello Scudetto sembrava fosse uno spartiacque decisivo, l'inizio del ritorno del Grande Milan. Il calciomercato, poi, avrebbe dovuto dare delle conferme importanti. Conferme che per ora non si son ancora viste. Sì, Renato Sanches si è avvicinato tantissimo al Diavolo, come lui Botman. Ma di ufficiale e di concreto, non è stato fatto ancora nulla se non i - soli- riscatti di Florenzi e Messias. Troppo poco.

Se poi andiamo anche a pensare al mancato - per ora- rinnovo del tandem delle fortune di questo Milan, Massara e Maldini, la situazione è tutt'altro che ottimale. Per carità, c'è anche da dire che nel mentre il Diavolo ha cambiato pelle: tolta quella di Elliot, è passato ad indossare RedBird. Ma è anche altrettanto vero che c'è stato un incontro molto importante, fra Paolo Maldini e Gerry Cardinale, il nuovo numero uno. E l'esito è stato tutt'altro che negativo. Dunque non si riesce a capire quale sia il motivo di questa brusca frenata. Ma ci sarebbero delle importanti novità.

Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, i contatti fra il nuovo proprietario e l'ex bandiera meneghina sono stati proficui e numerosi. Tant'è che già in questa settimana dovrebbero arrivare (finalmente) i rinnovi dei due uomini di mercato rossoneri. E, se fosse realmente verificato, il mercato potrebbe sbloccarsi definitivamente.

Già, ma per quale motivo ci è voluto tutto questo tempo? La risposta vien da sé: il tandem, dato il cambio di proprietà, ha voluto vederci chiaro. In particolare su: budget da investire sul mercato, pianificazione futura e garanzie solide a livello societario. Anche perché Maldini e Massara ora vogliono puntare in alto e portare il Diavolo dove merita, anche (e soprattutto) in Europa. E non transigerebbero un passo falso (l'esperienza Li Yonghong insegna). Tempo qualche giorno, dunque, e i tifosi potranno tornare a sognare.