L’accordo è arrivato: il calciatore lascia ufficialmente il Milan

In difesa anche Mattia Caldara è pronto a fare le valigie. Resterà in Serie A dove piace a Spezia, Empoli e Bologna. Attenzione, poi, alla posizione di Ballo-Toure e Gabbia. Il primo può andar via di fronte all’offerta giusta. Il centrale italiano è pronto a salutare qualora il Milan dovesse mettere le mani su un nuovo difensore.

A centrocampo, invece, è Tiemouè Bakayoko l’elemento che non rientra più nei piani del mister. La passata stagione ha fatto male. Ha ancora un anno di contratto con il Milan, in prestito, ma può dire addio già questa estate. Ci pensa il Marsiglia, sempre in prestito, ma anche il Valencia di Gattuso. In avanti Castillejo è in partenza ma lo spagnolo si è sempre mostrato poco propenso a cambiare maglia. Oltre all’ex Villarreal può partire anche Saelemaekers. Dopo Colombo, in avanti, toccherà a Lazetic trovare una nuova squadra, in prestito.