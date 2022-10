Milan: Maldini e Massara stregati dal centrale polacco, pronti all’assalto

In casa Milan studiano i nomi per la prossima sessione di mercato. Uno tra questi gioca in Serie A. Scopriamo di chi si tratta...

Il Milan continua a pianificare i prossimi colpi e se c'è un sogno nel cassetto della dirigenza rossonera, il nome è senza dubbio quello di Jakub Kiwior . Un astro nascente del calcio europeo, che si è messo in mostra soprattutto nell’ultima stagione. In quella attuale da poco cominciata, il 22enne sta confermando le notevolissime doti, ricevendo anche la chiamata dalla sua Nazionale Maggiore.

In estate lo Spezia ha rispedito al mittente le lusinghe del West Ham per il giovane polacco, mentre il Milan aveva solo fatto dei concreti sondaggi.

Ad oggi, pare che Kiwior sia valutato dai liguri 18 milioni di euro. Un investimento possibile e non troppo esoso per il nuovo di Milan di RedBird, anche se la partecipazione ai Mondiali del 22enne potrebbe aumentare il suo valore. Intanto La Gazzetta ne è sicura: Maldini e Massara vogliono fare un tentativo anticipato in inverno per prelevare Jakub dallo Spezia e regalargli un ruolo in un club di primo livello.