Milan-Spezia: Questa sera Maldini l’osserverà da vicino: di chi si tratta?

Maldini e Massara iniziano a studiare i primo colpi in vista del mercato di gennaio, con l'obiettivo di regalare al proprio tecnico un gruppo più solido possibile. L'obiettivo della dirigenza ovviamente è quello di lottare su più fronti e per far ciò bisognerà puntellare qualche reparto del campo. Questa sera intano i rossoneri se la vedranno a San Siro contro lo Spezia di Gotti, nel match valevole per la 13° giornata del campionato di Serie A.