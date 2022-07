Milan, Maldini punta un centrocampista classe 2002: i dettagli

Il direttore tecnico rossonero volge lo sguardo altrove, più precisamente in casa del Tottenham. Con gli Spurs è già in piedi l'affare circa Japhet Tanganga, individuato come uno dei candidati per un posto da quarto centrale nel reparto difensivo. Il nome del difensore centrale inglese però non è l'unico attenzionato dal Diavolo che milita nel club di Londra. Secondo quanto riporta il CorriereDellaSera Maldini, per il centrocampo, avrebbe messo gli occhi anche su un talento classe 2002 che risponde al nome di Pape Matar Sarr. Il centrocampista senegalese è reduce da una stagione in prestito al Metz, in Ligue 1, chiusa con il 19esimo posto e la retrocessione in seconda divisione. Il calciatore ha già fatto ritorno alla corte di Antonio Conte e si prepara per la sua prima avventura in Premier League. Decisamente diverso invece il percorso con il Senegal, con cui si è laureato campione in Coppa d'Africa a soli 19 anni da protagonista.