Comunicato Milan – Intervento Maignan perfettamente riusciuto

Ecco il comunicato del Milan a seguito dell'operazione in artroscopia a cui si è sottoposto il portiere rossonero Mike Maignan

Mirante, svincolatosi dai giallorossi al termine della scorsa stagione, quest'oggi si è sottoposto alle visite di mediche di rito e all'idoneità sportiva. In serata dovrebbe anche arrivare l'ufficialità del suo ingaggio. Il suo agente Valerio Giuffrida, a calciomercato.com, ha parlato così della trattativa: "Non c'erano stati contatti in precedenza, è successo in modo inaspettato. Una casualità negativa per il Milan per l'infortunio di Maignan, ma positiva per Mirante che sognava da tempo di giocare in rossonero. Com'è nata? C'è stato un incontro casuale in sede del Milan, eravamo andati lì per altro e dieci minuti prima avevano avuto la notizia della frattura dello scafoide per Maignan".