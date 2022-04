Milan, la quarta maglia è subito da record. I dati sulle vendite

I numeri delle vendite della nuova maglia della Puma per i rossoneri ha raggiunto numeri esorbitanti già nel primo giorno.

Il clima di entusiasmo in casa Milan deriva da diversi fattori . I tifosi dei diavoli sono stati conquistati dai ragazzi di Stefano Pioli e sono pronti a sostenerli fino alla fine della stagione per realizzare il tanto desiderato sogno scudetto.

Domani a San Siro per Milan-Bologna si va verso il tutto esaurito. I rossoneri cercano un altro successo per mantenersi in testa alla classifica dopo la vittoria dei cugini contro la Juventus, e del Napoli contro gli atalantini. In occasione della sfida contro il club emiliano i giocatori indosseranno la quarta maglia.