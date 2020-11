Milan, l’undici più utilizzato: i numeri di questo inizio stagione

MILANO – Pioli ha i suoi uomini definiti con cui affronta ogni partita. Ad essi poi è in grado di affiancare utili ricambi nei momenti del bisogno o in quelli in cui è utile far tirare il fiato a qualcuno. Questo, in particolar modo, l’undici ordinato col 4-2-3-1, maggiormente utilizzato dal tecnico emiliano in questa prima parte di campionato.

Donnarumma (840′); Calabria (889′), Kjaer (1.002′), Gabbia (570′), Theo Hernandez (930′); Kessie (826′), Bennacer (770′); Castillejo (487′), Calhanoglu (760′), Saelemaekers (658′); Ibrahimovic (570′).