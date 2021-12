Milan, Serafini: “Partenza straordinaria, poi troppi infortuni lunghi”

Sul canale YouTube di Carlo Pellegatti Luca Serafini ha parlato della prima parte di stagione del Milan e di quanto fatto nel mercato estivo.

Sul girone d'andata: "La società e Stefano Pioli hanno iniziato a parlare di lottare per lo scudetto. E allora dico che il bilancio del girone d’andata non è positivo. Abbiamo fatto una partenza straordinaria per due terzi e poi dopo la sosta di novembre c’è stata una frenata che ha permesso all’Inter di passare davanti, e anche lo stesso Pioli ha fatto capire che voleva qualche punto in più. Il Milan non è potuto scappare via in classifica perché ad ogni sosta si sono aggiunti infortuni, e questa è la percentuale di delusione più alta che ho dentro di me. Penso che con la rosa al completo il Milan possa vincere lo scudetto. I nostri infortuni sono non solo più numerosi di quelli di altre squadre, ma anche temporalmente più lunghi".