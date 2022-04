Il Derby non finisce mai, la vittoria del Milan tiene vivo il sogno e ora…

Tre punti presi nel recupero dal Milan mantengono vive le speranze dei rossoneri. Una lotta scudetto tutta alla "milanese".

Redazione Il Milanista

Per la lotta scudetto è guerra tra le milanesi. Le due squadre meneghine, impegnate con le due romane, sono riuscite a conquistare tre punti, mantenendo inalterate le distanze in classifica. Rossoneri ancora in testa, a +1 sugli uomini di Simone Inzaghi, con una vittoria sofferta, di cuore, di voglia. La partita contro i biancocelesti all'Olimpico dona al Milan tanta consapevolezza in più per il finale di stagione. Gli uomini di Pioli ci credono, sono ancora lì, in piena corsa per il titolo. I nerazzurri hanno dato una dimostrazione di forza contro la Roma imponendosi per 3-1 e non era facile per il Diavolo tenere il passo in una gara difficile.

L'urlo finale di Sandro Tonali è la fotografia perfetta dello spirito rossonero. Non si fanno passi indietro quando si gioca con il cuore. Per la terza volta nelle ultime settimane gli uomini di Pioli dovevano scendere in campo dopo una vittoria nerazzurra, impossibile non sentire la pressione quando c'è in ballo un sogno così grande. La risposta è arrivata, stavolta non si sono fatti passi indietro. Una vittoria in rimonta che può dare al Milan tanta fiducia per lo sprint decisivo.

Ora tutte le attenzioni sono focalizzate sulla gara di mercoledì, quando i nerazzurri recupereranno la sfida contro il Bologna. La pressione sarà tutta sulla squadra di Inzaghi e tutto l'ambiente rossonero si augura che i nerazzurri possano incappare in un passo falso. Se Lautaro e compagni non dovessero vincere, il campionato tornerebbe ancor di più in una situazione di equilibrio. In caso di pareggio la classifica vedrebbe le due milanesi a pari punti, in caso di sconfitta il Milan resterebbe in testa con un +1 preziosissimo. La lotta scudetto passerà tanto dalla sfida del Dall'Ara del prossimo 27 aprile ma i rossoneri dovranno provare a vincerle tutte da qui alla fine, senza pensare troppo ai risultati dei cugini. Una lotta scudetto emozionante, come non accadeva da anni; un giallo di cui ancora non si conosce il finale.