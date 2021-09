Milan, lo Stadium lascia consapevolezza dei propri mezzi

Il Milan esce dallo Stadium con un punto importantissimo ma anche qualche consapevolezza in più

Il Milan ieri ha strappato un punto alla Juventus . Un punto che, a fine campionato, potrebbe pesare tanto, soprattutto perché arrivato contro i bianconeri. Certo la formazione di Max Allegri non vive un momento eccellente in Serie A, ma le individualità non sono in discussione.

I rossoneri, come successo a Liverpool, hanno sofferto il caldissimo ambiente dello Stadium ma soprattutto una partenza con il freno a mano che ha condizionato la prima parte di gara. Ci sono state risposte positive per Pioli a cominciare dalla difesa. Romagnoli, ad esempio, dopo l'ottima gara giocata contro la Lazio ha confermato di poter esser molto utile alla causa rossonera. Quanto meno fino a fine contratto. Kalulu è un giovane in rampa di lancio e, al momento, è il preferito del tecnico emiliano per sostituire Calabria. La scelta di Tomori, infatti, è da leggere più come tattica. Ovvero aumentare i muscoli della retroguardia passando a tre, lasciando libero Theo Hernandez di salire. Altro elemento positivo è Tonali: il ragazzo conferma il suo momento di grazia. L'ex Brescia è il faro delle giocate rossonere. Al contrario di Kessié che non è ancora in forma. Altre risposte negative, invece, sono arrivati dalla fascia sinistra. La coppia Theo Hernandez e Rafael Leao ha sofferto molto. Soprattutto il francese.