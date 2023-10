Llorente: “Milan-Juve? Un classico da Scudetto, rossoneri favoriti”

Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport...

Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del big match tra Milan e Juve.

Su Milan-Juventus di oggi: "È di nuovo un classico da Scudetto. Il Milan è primo e parte favorito, ma la Juve si sta ritrovando e dovesse vincere a San Siro …. Confido nei gol del mio amico Arkadiusz Milik e in una vittoria della Juve per 2-0, come nel 2014 …".

Quella volta vinceste a San Siro grazie a lei e Tevez. Sensazioni?

“Sono ancora forti e bellissime. Auguro una serata come la nostra alla Juve e a Milik, mio compagno ai tempi di Napoli. Arek, forse perché è stato sfortunato con gli infortuni, a volte viene sottovalutato. Invece ha un gran tiro di sinistro ed è bravissimo anche a rifinire l’azione”.

Allegri ritrova Vlahovic dopo i problemi alla schiena…

“Sono un suo estimatore, anche perché so con quanta pressione deve convivere il nove della Juve. Dusan è giovane e per la sua età ha fatto bene, ha segnato 4 gol nelle prime giornate. Pure io non lo avrei scambiato con Lukaku”.

Delle sue Juve chi farebbe più comodo ad Allegri?

“Tutti, ma soprattutto Vidal o Tevez, campioni caratteriali che davano la scossa”.

Rabiot ci sarebbe stato nella sua Juve?

“In rosa sì, perché comunque è un bel centrocampista. Ma poi sarebbe stata dura per Rabiot – e forse per chiunque altro – ritagliarsi spazi tra Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba. A proposito di Paul: mi spiace molto quello che gli è capitato, è un bravissimo ragazzo. E che tristezza il caso scommesse e la squalifica di Fagioli: si fanno tanti incontri in cui viene spiegato che è vietato scommettere sul calcio. Eppure… Basta poco per rovinarsi la carriera”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.