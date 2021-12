Milan-Liverpool, San Siro si prepara ancora per il sold out

Il Milan si appresta a vivere un'altra notte europea. Lo farà con il massimo sostegno dei suoi tifosi, pronti a caricare la squadra.

Redazione Il Milanista

Le notti europee sono sempre notti magiche. Soprattutto quando sei il Milan e hai vinto per 7 volte la Champions League. Stasera i rossoneri scenderanno in campo alle 21 a San Siro, contro il Liverpool di Klopp. Gli inglesi hanno già passato il turno da primi del girone, ma non faranno sconti proprio come nell'ultima gara ad Anfield con il Porto. L'obiettivo del club di Milanello è, intanto, quello di vincere la propria partita per sperare ancora di raggiungere gli ottavi di finale. Poi sarà fondamentale anche il risultato dell'altra gara del girone, quella che vedrà opposti Porto e Atletico Madrid.

Nonostante il clima freddo e rigido di Milano, il popolo rossonero sarà presente allo stadio in gran numero e tenterà ti trasmettere tutto il proprio calore alla squadra, spingendola verso la vittoria e la qualificazione. A San Siro, questa sera, sono attesi ben 57mila spettatori. Ancora una volta i tifosi rossoneri dimostreranno la loro vicinanza agli uomini di Pioli. L'entusiasmo è alle stelle. Per il Milan c'è la possibilità di tornare a giocare un ottavo di finale nella massima competizione europea per club, che manca ormai da 7 lunghi anni.

Pioli e i suoi giocatori faranno di tutto per mantenere le aspettative dei tifosi del Diavolo. Il tecnico rossonero si affiderà a Zlatan Ibrahimovic per l'attacco. Lo svedese è a caccia di un gol in Champions League che manca ormai dalla stagione 2015/2016, quando vestiva la maglia del PSG. Questa sera potrebbe essere quella giusta per il bomber scandinavo. Dovrebbe scendere in campo dall'inizio anche Junior Messias, complice l'infortunio di Rafael Leao. Il brasiliano ha dato ancora una speranza al Milan grazie al gol decisivo contro l'Atletico Madrid e, certamente, proverà a bissare anche stasera contro i 'Reds'.