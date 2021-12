Milan-Liverpool: rossoneri eliminati. Il match report

Il Milan nella serata di ieri ha perso per 2 a 1 contro il Liverpool. Ecco il match report stilato dai rossoneri sul match di Champions

Redazione Il Milanista

Non c'è stata la vittoria. E nemmeno il pareggio. Il Milan è out da tutte le competizioni europee. Come ogni post partita il sito del club di via Aldo Rossi, acmilan.com, ha pubblicato il report e l'analisi del match.

NIENTE IMPRESA, 2-1 LIVERPOOL E MILAN ELIMINATO

A San Siro i rossoneri perdono e finiscono quarti nel girone: addio Champions e anche Europa League

Serviva il miracolo per volare alla fase a eliminazione diretta della Champions League e invece il Milan è rimasto fermo a terra, battuto 2-1 dal Liverpool e senza più speranze di qualificazione. A San Siro si è materializzato lo scenario peggiore: non solo il ko ma al tempo stesso la vittoria dell'Atlético Madrid (3-1 ai danni del Porto), che condanna i rossoneri all'ultimo posto nel Gruppo B (quattro punti) e quindi a rinunciare anche al passaggio in Europa League. La squadra di Pioli per un attimo ha accarezzato il sogno grazie al gol del vantaggio di Fikayo Tomori, molto presto però a dovuto fare i conti con la forza e la qualità degli inglesi, capaci di rimontare con Salah e Origi e in generale giocando una prestazione superiore.

Un peccato, un grande dispiacere, ma ai nostri ragazzi si può rimproverare poco: i giocatori ci hanno provato con generosità, però l'avversario è stato più bravo e poi le diverse assenze hanno pesato. Uscire così fa male e farà crescere: il Diavolo dopo essere tornato in Europa dalla porta principale ha comunque detto la sua fino alla fine in un girone di ferro. L'obiettivo, adesso, è rimanere stabilmente in Champions League., raggiungibile attraverso il campionato che ora acquista ancora più valore. La Serie A resta l'unica competizione in corso e, in attesa dell'inizio della Coppa Italia, proporrà un nuovo importante esame: Udinese-Milan, sabato 11 dicembre alle 20.45 alla Dacia Arena. Un applauso finale ai tifosi milanisti, encomiabili anche stasera per presenza e supporto.

LA CRONACA

Senza Leão gioca Krunić nella sua posizione, titolare anche Messias. L'avvio di gara è molto accorto, le squadre cercano di non concedere spazi facendo fatica a trovare idee e azioni in attacco. Nel primo quarto d'ora da segnalare solo un tiro di Williams al 4' e un colpo di testa di Tomori all'8' poco cattivi. Cambia poco fino al 29' quando, all'improvviso, il Milan la sblocca: Messias calcia un angolo tagliato che mette in difficoltà Alisson, respinta corta e zampata di Tomori, puntuale e in area piccola ad appoggiare in rete. La reazione del Liverpool è rabbiosa, al 32' Maignan blocca il tentativo di Origi ma al 36' Mike non trattiene la botta dal limite di Oxlade-Chamberlain e si deve arrendere alla deviazione sottomisura di Salah per il pareggio. Origi ci prova ancora, stavolta alto dalla distanza, appena prima del riposo.

Si riparte con le stesse formazioni e gli inglesi più offensivi, al 48' Minamino apre una fase di predominio nella quale i rossoneri ci mettono del loro: al 53' un'imprecisione di Tonali favorisce Salah, fermato dalla parata di Maignan; soprattutto al 55' un errore di Tomori spiana la strada a Mané, conclusione ribattuta da Mike ma la palla arriva a Origi che incorna oltre la riga. Il Diavolo non si arrende però dimostra di aver accusato il sorpasso, concedendo qualche altra azione offensiva agli avversari: ci provano Oxlade-Chamberlain, Salah e Origi. Nel mezzo un'unica grande chance per Krunić, il quale al 61' la piazza di destro vicino all'incrocio. Nel finale rovesciata imprecisa di Ibrahimović, poi Kessie all'85' - ipnotizzato da Alisson in uscita - e Oxlade-Chamberlain al 91' - disturbato dalla scivolata in extremis di Hernández - si divorano il gol. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-LIVERPOOL 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (20'st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali (14'st Saelemaekers), Kessie; Messias, Díaz (14'st Bennacer), Krunić (38'st Bakayoko); Ibrahimović. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia; Maldini. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams (48'st Bradley), Philips, Konaté, Tsimikas; Morton, Oxlade-Chamberlain, Minamino (48'st Woltman); Mané (19'st Gomez), Salah (19'st Keita), Origi (35'st Fabinho). A disp.: Kelleher; Alexander-Arnold, Davies, Matip, Norris, Robertson; Dixon-Bonner. All.: Klopp.

Arbitro: Danny Makkelie (OLA).

Gol: 29' Tomori (M), 36' Salah (L)x, 10'st Origi (L).