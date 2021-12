Milan-Liverpool, i convocati di mister Stefano Pioli

Il Milan si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League stasera con il Liverpool. Ecco i convocati di mister Pioli.

E' la sera di Milan-Liverpool. Vietato sbagliare per i rossoneri. Alle 21 a San Siro andrà in scena l'ultima giornata di Champions League. Il Diavolo dovrà vincere se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale, che mancano ormai da 7 anni. Non sarà una partita facile, nonostante i 'Reds' siano già certi di un posto agli ottavi come primi classificati. Poi bisognerà seguire con attenzione il risultato dell'altra gara del girone, quella tra Porto e Atletico Madrid. La vittoria dei portoghesi condannerebbe i rossoneri all'eliminazione, a prescindere dal proprio risultato contro gli inglese. Ecco la lista dei convocati di Pioli.