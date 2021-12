Milan-Liverpool, Ambrosini: “I rossoneri dovranno giocare come a Madrid”

L’ex rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn della sfida tra Milan e Liverpool. Ecco le sue dichiarazioni.

Martedì sera c’è una gara che il Milan non può sbagliare. La qualificazione agli ottavi di Champions League dipende in gran parte dal risultato di Milano. A San Siro andrà in scena il match tra i rossoneri e gli inglesi. Il Liverpool è primo in classifica ed è già certo del passaggio del turno. Diversa invece è la situazione dei diavoli, al terzo posto con 4 punti. Per poter strappare un biglietto utile per gli ottavi e rimanere così nell’Europa che conta, gli uomini di Pioli dovranno necessariamente vincere la gara. Il destino dei rossoneri dipenderà però anche dal risultato tra Atletico Madrid e Porto. I diavoli devono sperare in un pareggio tra le due squadre oppure alla sconfitta dei portoghesi. Il Milan potrebbe arrivare infatti sopra gli spagnoli grazie alla differenza reti.