Milan, l’infermeria è un problema ma c’è chi recupera: il focus completo

MILANO – Uno dei maggiori problemi che sta attanagliando il Milan nella stagione in corso riguarda i calciatori infortunati. Il numero è alto e cifre del genere non si vedevano da ormai diversi anni. Vero è che si tratta di un campionato particolare, con impegni molto ravvicinati e molti giocatori rossoneri poi non sono abituati a sforzi del genere. Di certo un problema c’è, considerando anche che il Milan si trova ora a dover affrontare una super sfida come quella con il Manchester United, con gli uomini contati. Ma qual è precisamente la situazione relativa all’infermeria rossa nera.eccola esplicata di seguito.

Sarà un lunedì importante per i rossoneri con anche la visita di controllo di Zlatan Ibrahimovic per verificare lo stato della lesione all’adduttore. L’attaccante, a meno di clamorosi recuperi, dovrà stare fermo ancora una decina di giorni, ma è più che mai presente. Non sarà disponibile per giovedì. Arriva comunque un po’ di respiro per Pioli e qualche alternativa in più dopo che a Verona si è presentato con gli uomini contati. Di fatti uomini come Rebic, Theo Hernandez e Tonali sono destinati a recuperare.

abellini alla mano, quest’anno il Diavolo ha dovuto fare a meno a più riprese di tanti giocatori per un totale complessivo di 77 partite saltate dal primo minuto sulle 275 giocate in Serie A (25 giornate per 11 calciatori): circa il 30%. Intervenuto a ‘Che Tempo Che Fa‘, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della corsa scudetto. Gli è stato chiesto se il campionato fosse ancora vivo, nonostante i punti di svantaggio accumulati dall’Inter. “Ci sono ancora tante partite tutto è possibile. L’Inter ha solo una gara a settimane e ha più tempo per recuperare. Il mio lavoro è vincere trofei, e sono venuto al Milan per vincere”.