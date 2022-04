Milan-Lille, l’UEFA monitora il rapporto tra i due club

Monitoraggio dell'UEFA sui rapporti Milan-Lille: Elliott resta un creditore del club francese dai tempi della cessione.

La situazione ha quindi catturato fortemente l'attenzione dell'UEFA nel monitorare i rapporti tra Lille e Milan, di cui Elliott è proprietario dal 2018. Nella stagione 2020/2021 i due club erano stati autorizzati a partecipare all'Europa League. In quella competizione le due squadre si sono affrontate durante la fase a gironi e nella stagione in corso hanno entrambe preso parte a giocare la Champions League. Contattata dal quotidiano francese, la UEFA ha dichiarato di non aver mai commentato pubblicamente la faccenda dei due club in maniera specifica. Secondo quanto riporta Calcio&Finanza ha comunque ricordato che "tutti i club coinvolti nelle competizioni UEFA sono monitorati da organi competenti".