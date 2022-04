Milan, Investcorp trattativa in chiusura per un miliardo di euro

Nuovi aggiornamenti sull'investigazione dell'UEFA sul triangolo Elliott-Milan-Lille. Un fondo del Bahrein pronto a chiudere la trattativa.

Dopo i colleghi L'Equipe e Reuters, anche Forbes conferma la trattativa in esclusiva di Investcorp nell'acquisto della società rossonera. Il fondo bahreinita pronto ad investire 1 miliardo di euro per rilevare le azioni del club rossonero, cifra a cui ammonta il valore del club. L'operazione potrebbe essere chiusa al termine di questa stagione.

Nell'apertura odierna L'Equipe lancia una clamorosa indiscrezione: un fondo del Bahrein sarebbe pronto a rilevare le quote di Milan e Lille . Si tratta di un fondo di investimento medio-orientale denominato Investcorp , con sede in Bahrein. Fondato nel 1982, l'obiettivo del fondo è quello di consentire alle persone benestanti del Medio Oriente di investire nei mercati. Anche dall'Inghilterra confermano. Una fonte che segue da vicino la vicenda ha rivelato a Reuters, l'agenzia di stampa britannica, di un a ccordo prossimo alla chiusura . Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, ma cosa sta avvenendo?

L'oggetto specifico sui cui starebbe indagando l'organo calcistico riguarda la partecipazione delle due squadre alle manifestazioni europee. Nella passata stagione e in quella in corso entrambi i club hanno infatti preso parte alla stessa competizione. Nel 2020/2021 si sono ritrovate contro nel girone di Europa League , mentre nella stagione in corso hanno partecipato entrambe alla Champions .

Qualora venisse appurata la presenza di Elliott dietro le quinte del club bretone si violerebbe un articolo dello statuto UEFA. Nello specifico si tratta dell'articolo 5 che ha come oggetto le multiproprietà. L'articolo afferma che "nessun club che partecipa ad una competizione UEFA per club, può direttamente o indirettamente detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club che vi partecipi. Un membro di una Società che partecipa alle competizioni UEFA per club, non può essere allo stesso tempo coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione o prestazione di qualsiasi altro club".