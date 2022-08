Legrottaglie non ha dubbi ma avverte: “Milan? Favorito, ma occhio ai cali”

L'ex difensore Legrottaglie è speranzoso sulla sua ex squadra, il Milan. Ma al contempo, mette tutti al riparo da una possibile débâcle

L'ex difensore, ritiratosi già da diversi anni, Nicola Legrottaglie ha le idee ben precise sul futuro prossimo del Milan. Ma non solo. Nicola ha voluto esprimere un proprio parere sulla stagione che attende il Diavolo e sui possibili e probabili trofei che potrebbe portare a casa. Per carità, l'ex fra le tante di Catania e della Vecchia Signora, si dice molto positivo sull'annata che attenderà i milanisti. Allo stesso tempo però, preferisce avvertire e mettere le mani in avanti a proposito di cosa possa accadere.

L'ex calciatore fra l'altro anche del Milan è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per poter fare un po' il punto delle prime due giornate. Di più: ha rilasciato delle parole che fanno ben sperare i tifosi rossoneri. E noi, cari lettori fidati e amici del nostro network, IlMilanista.it, vi riportiamo in anteprima per voi le sue parole. Di seguito le dichiarazioni di Nicola Legrottaglie sul Milan rilasciate a TMW: "Il Milan sarà sempre tra la favorite anche quest'anno, ma non la vedo centrata come la stagione scorsa. Dopo aver vinto, il rischio è che psicologicamente ci sia un calo soprattutto ad inizio campionato. Vediamo che concentrazione ci sarà da parte del gruppo".

Insomma, zero dubbi per Nicola. Il Diavolo sarà necessariamente una delle favorite alla vittoria del titolo anche in questa stagione. Quasi allo stesso livello dei giallorossi o ancora dei cugini nerazzurri o infine dei partenopei. Per non dimenticare le zebre d'Italia. L'ormai 45enne Legrottaglie avverte tutti però su un fattore molto importante e assolutamente non da sottovalutare: quello psicologico. Tant'è che spesso una squadra, sia nel mondo del calcio o in qualsiasi altro mondo dello sport, dopo aver vinto tende ad affievolirsi e a non avere più le stesse passioni e la stessa voglia di prima. Il Diavolo, a differenza delle parole dell'ex difensore, sembra solo all'inizio del suo percorso di risalita verso l'élite del calcio mondiale. Staremo a vedere, solo il campo potrà rivelarlo.