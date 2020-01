Milan, le info per l’abbonamento a San Siro del girone di ritorno

MILANO – (fonte: acmilan.com) Dal 19 gennaio, per Milan-Udinese, al 24 maggio, giorno in cui Milan-Cagliari chiuderà il campionato. Il girone di ritorno si avvicina, e prosegue per tutti voi su abbonamenti.acmilan.com la vendita degli abbonamenti dedicati alla seconda parte di stagione.

Un’opportunità imperdibile per aggiudicarsi con certezza e al miglior prezzo (a partire da 17€ ciascuna) un posto a San Siro per le 10 partite del girone di ritorno, tra le quali spiccano le attesissime sfide contro Roma e Juventus, momenti cruciali in cui i ragazzi di Mister Pioli avranno bisogno di tutto il calore del pubblico rossonero.

LE PROMOZIONI

Anche per questo girone di ritorno, il listino prezzi propone offerte riservate alle famiglie e ai più giovani. Al Primo Anello Verde si rinnovano le promozioni della tribuna Family, dove l’abbonamento intero costa 220€ e il ridotto Under 16 140€. I ragazzi Under 25 potranno, invece, beneficiare di formule di abbonamento dedicate al Primo Verde (200€) e al Primo Arancio Laterale (225€). Gli abbonamenti in promozione sono disponibili solo presso i punti vendita.

L’abbonamento viene caricato sulla Carta Cuore Rossonero, da acquistare o rinnovare separatamente, online o a Casa Milan.

VIP & HOSPITALITY

Sono disponibili gli abbonamenti per il girone di ritorno anche per i posti VIP & Hospitality, a partire da 1800€ + iva. Per info contattaci allo 02 62285615 oppure scrivi a hospitality@acmilan.com.

Pronti? Restano dieci giorni per assicurarvi il vostro posto a San Siro per vivere il girone di ritorno al fianco dei rossoneri.