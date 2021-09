Milan-Lazio, Pioli e Sarri hanno scelto: le formazioni ufficiali

Le scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri per la terza giornata di Serie A fra Milan e Lazio. San Siro, ore 18:00.

Non c’è Giroud tra i convocati di Pioli, fuori anche Krunic, come annunciato ieri dal tecnico. Oggi alle 18 al Meazza i rossoneri di Pioli dopo 126 giorni ritrovano Ibrahimovic.“Avrà uno spezzone, lo aiuterà a trovare una condizione migliore e presentarsi più pronto alle prossime partite” ha detto Pioli. E davanti a 37 mila tifosi sfidano la Lazio di Sarri. Milan-Lazio sarà trasmesso in diretta su Dazn (in streaming). Su Dazn la telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con Francesco Guidolin al commento tecnico. Queste intanto le formazioni ufficiali del match.