Milan-Lazio: la partita ai raggi X

Ecco l'analisi preview di Milan-Lazio, match della 3a giornata di Serie A

Redazione Il Milanista

Tra poche ore il Milan affronterà tra le mura amiche di San Siro la Lazio di Maurizio Sarri. Un match che entrambe le formazioni vorranno vincere sia per centrare un filotto di 3 partite su 3 vinte, sia per volare in testa alla classifica di Serie A, raggiungendo il Napoli di Spalletti, dopo il passo falso dell'Inter, bloccato 2 a 2 contro la Sampdoria.

Il sito dei rossoneri, sul proprio sito internet acmilan.com, ha pubblicato la preview e l'analisi del match delle 18.00 contro i capitolini. Ecco la loro analisi:

MILAN-LAZIO: MATCH PREVIEW

La nostra terza giornata di campionato ai raggi x

Milan-Lazio, ovvero il primo big match dei rossoneri in questa Serie A. Dopo la doppia vittoria in avvio con Sampdoria e Cagliari e la sosta per le Nazionali appena archiviata, la squadra di Pioli rimane a San Siro e aspetta la formazione di Sarri, appaiata in vetta a punteggio pieno. I biancocelesti, che nella scorsa annata hanno dato gioie e dolori al Diavolo, si candidano per essere un avversario diretto per l'alta classifica anche nella stagione in corso. Un esame già importante ai fini del campionato, presentato in anticipo e nel dettaglio così:

QUI MILANELLO

Nessun giocatore squalificato né diffidato. Nei rossoneri peserà l'assenza di Olivier Giroud - che rientrerà in gruppo domani dopo la negatività al Covid-19 - come peserà anche il grande rientro di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese ha approfittato di questa sosta per le Nazionali ormai in archivio per essere di nuovo in gruppo, candidandosi per tornare in campo dopo quattro mesi. Importante anche il recupero di Franck Kessie, prima convocazione per Tiémoué Bakayoko e Pietro Pellegri, indisponibili Messias e Krunić, infortunatosi con la Bosnia.

"Sono contento di quello che ho a disposizione, vedo una squadra sempre più motivata che lavora al massimo in allenamento", le parole alla vigilia di Mister Stefano Pioli. "Davanti a noi abbiamo tante prove di maturità. Ogni test ci dirà il livello a cui siamo arrivati, quanto dovremo alzare le nostre prestazioni. La Lazio è una squadra molto forte che abbina tecnica e fisicità in modo importante, sarà una partita emozionante".

Obiettivo: provare a infilare il terzo successo di fila nelle prime tre giornate di Serie A come all'inizio della scorsa annata, sarebbe un record. L'1-0 esterno alla Sampdoria e il 4-1 casalingo al Cagliari hanno dato fiducia, ma il dopo sosta Nazionali è sempre delicato e l'impegno davvero impegnativo: il Milan ci arriva in buone condizioni psico-fisiche.

QUI LAZIO

Nessun giocatore squalificato né diffidato. Da inizio stagione una delle più importanti novità biancocelesti siede in panchina ed è Maurizio Sarri, che può sorridere per il recupero di Immobile, smaltito il problema muscolare accusato in Nazionale, e la convocazione in extremis di Lazzari. Sarri ha cambiato e già proposto un nuovo schema tattico rispetto all'era Inzaghi, partendo dalla difesa a quattro.

In estate la Lazio ha cambiato poco: da segnalare gli acquisti di Hysaj, Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, come la cessione di Correa. Nel 4-3-3 spiccano, come sempre, l'esperienza di Reina in porta, la leadership di Acerbi in difesa, la qualità di Luis Alberto e Milinković-Savić in mezzo. La formazione romana è prima in classifica a punteggio pieno come il Milan dopo le prime due giornate di campionato, grazie ai successi su Empoli in trasferta (3-1) e Spezia in casa (6-1).

"Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra molto aggressiva con grandi giocatori", ha detto alla vigilia Pedro. "Per noi sarà una buona opportunità per mettere in mostra delle buone cose". Sulla stessa lunghezza d'onda è Mattia Zaccagni: "L'obiettivo della Lazio è di vincere partita dopo partita. Ricordo di aver esordito a Milano contro l’Inter, stavolta ci sarà il Milan. È un nuovo inizio per me, sono molto contento di farlo con questa maglia".