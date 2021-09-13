Milan-Lazio, la moviola: possibile rosso a Bakayoko. Sul parapiglia finale...

La moviola del match disputato ieri a San Siro fra il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Il primo big-match della stagione del Milan contro una delle squadre che lotteranno fino alla fine per arrivare tre le prime quattro si conclude con una vittoria meritatissima. A decidere il match sono state le reti di un’ispiratissimo Rafael Leao nel primo tempo e di Zlatan Ibrahimovic, rientrato finalmente in campo a quattro mesi dall’ultima partita ufficiale, nella ripresa. Rossoneri feroci per tutto l’arco dei 90 minuti con gli uomini di Pioli che non hanno lasciato respirare la formazione di Sarri, completamente in balia delle mosse del Diavolo. Ripercorriamo la sfida per scoprire gli episodi da moviola del match di San Siro.

PRIMO TEMPO – Al 24’ i rossoneri protestano per un contatto in area biancoceleste tra Brahim Diaz e Lucas Leiva. In verità, il brasiliano toglie il pallone all’avversario in modo regolare. Fa bene il direttore di gara a non intervenire. Il rigore c’è invece al 41’, quando Immobile si fa anticipare da Kessie e calcia la gamba dell’ivoriano. L’arbitro non fischia, ma il Var Mazzoleni gli consiglia correttamente la review e davanti al monitor il direttore di gara si corregge prontamente.

SECONDO TEMPO – Rischia grosso Bakayoko che prende il giallo per un pestone ad Acerbi. Il rossonero entra durissimo a martello. Poteva starci anche qualcosa in più. Nel finale espulso Sarri: il tecnico della Lazio, proprio sul triplice fischio di Chiffi, va a cercare Saelemaekers e gli rifila uno spintone. Si accende un parapiglia, poi sedato anche da Ibrahimovic, dopo cui l’arbitro non può che espellere l’allena

tore toscano.

