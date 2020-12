Milan-Lazio: dubbio Tonali. Ecco le due ipotesi

MILANO – La bella notizia di ieri è stata la vittoria del Milan contro il Sassuolo, le brutte invece il cartellino giallo al diffidato Kessié e l’infortunio a Tonali. Il primo non ci sarà sicuramente contro la Lazio, mentre l’ex Brescia soffre di un risentimento all’adduttore e potrebbe non prendere parte al match contro i capitolini. Un guaio per il Milan che si ritrova anche senza Bennacer. Secondo quanto riportato da Sky qualora il numero 8 non dovesse recuperare, Pioli ha due idee in testa: la prima arretrare Calhangolu in cabina di regia. La seconda invece è quella di avanzare Davide Calabria. Il terzino rossonero nelle giovanili del Milan ha giocato anche da mediano. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<