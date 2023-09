Verso Milan-Lazio: la designazione arbitrale del match di San Siro

Domani pomeriggio alle ore 18:00, il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri, nel match valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara importante per entrambe le squadre che vorranno continuare la striscia positiva. I biancocelesti, reduci da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative sono chiamati ad ottenere il massimo dei punti. Il Milan, invece, vorrà continuare a stupire i propri tifosi e calare "il tris di risultati utili".

