Milan, l’arrivo di Bakayoko è bloccato dalla presenza di Rade Krunic

MILANO – Dopo l’arrivo di Hauge, la dirigenza del Milan non sta lavorando solo per regalare a Pioli un altro difensore, ma è sempre al lavoro per regalare al proprio tecnico un altro centrocampista. Il sogno, nemmeno troppo segreto, ha un nome e un cognome: Tiemoué Bakayoko.

La dirigenza rossonera sta trattando con il Chelsea che non sembra voler abbassare le proprie pretese per l’ex Monaco. Secondo quanto riportato dal “Il Giornale” ci sarebbe un problema: Rade Krunic. Il Milan prima di poter affondare il colpo per Bakayoko, ora deve prima cedere il bosniaco. Sul centrocampista del Chelsea è forte anche l’interesse del PSG