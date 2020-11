Milan, la testa della classifica sarà mantenuta: ma c’è un Lille da lasciarsi alle spalle

MILANO – Nonostante la brutta sconfitta con il Lille, l’inizio di stagione rossonero sarà sicuramente da ricordare. Guardando i dati infatti, si nota come è da 10 anni che non arrivano alla sosta per le nazionali di novembre in testa alla classifica. Un dato importante ma che non deve abbassare l’attenzione in vista della gara che i rossoneri sono chiamati a disputare questa sera contro il Verona. Una vittoria significherebbe infatti lasciarsi subito alle spalle la dura batosta di giovedì.