Milan, la situazione dei rossoneri indisponibili per Pioli

La prossima giornata di Serie A vedrà il Milan ospitare il Napoli. Vediamo chi potrebbe recuperare e chi no per la gara.

Redazione Il Milanista

La 17a giornata di Serie A ci ha regalato una nuova capolista. E' la squadra di Simone Inzaghi. In virtù del pareggio di Udine, il Milan perde il primato in classifica e scivola al secondo posto, ad un solo punto di distanza dai nerazzurri. La partita con l'Udinese ha portato a qualche critica nei confronti di Pioli. Soprattutto per la scelta di schierare titolari a centrocampo Bakayoko e Bennacer, lasciando in panchina sia Kessiè che Tonali. Uno dei principali problemi dei rossoneri è sicuramente la lunga lista dei giocatori in infermeria, che non consente al tecnico del Diavolo di fare le solite rotazioni. Facciamo il punto della situazione sugli infortunati.

Buone notizie per quanti riguarda Olivier Giroud. Il francese, che ha ripreso gli allenamenti mercoledì, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere disponibile per la gara di domenica sera contro il Napoli. Più difficile il recupero dalla piccola lesione al bicipite femorale di Rafael Leao. In casa Milan c'è comunque una piccola speranza di riuscire a convocare il portoghese per la partita contro i partenopei. L'ultimo nome che dovrebbe tornare in campo prima della fine dell'anno è quello di Davide Calabria. Il terzino rossonero, alle prese con un infortunio al polpaccio, dovrebbe però tornare a far parte della lista dei disponibili per Pioli nella gara del 22 dicembre ad Empoli.

Non dovrebbe farcela per Empoli Ante Rebic. Il croato è alle prese con una lesione del retto femorale destro ed è più probabile che rientri per la prima partita del nuovo anno, in programma il 6 gennaio a San Siro contro la Roma. Stessa sorte per Pietro Pellegri, a causa di una lesione all'adduttore lungo destro rimediata nella sfida contro la Salernitana. Continua, ovviamente, ad essere fuori Simon Kjaer, dopo la rottura dei legamenti del ginocchio: stagione finita in anticipo per il danese.