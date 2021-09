Milan, la maglia street è simile alla quella del PSG!

Ecco l'anticipazione di Footy Headlines sulla maglia street del Milan

Lo sponsor tecnico del club di via Aldo Rossi, i tedeschi della Puma, infatti avrebbero firmato il design di una maglia "Street Soccer", ovvero una maglia che i giocatori del Milan non utilizzeranno per le partite. Si tratta, dunque, di un capo di abbigliamento che sarà venduto solo e unicamente come prodotto Lifestyle. Ovvero per il tempo libero.