Milan, la Curva Sud alza la voce: “Non ci meritate”

MILANO – Luca Lucci, tra i noti capi ultras della Curva Sud del Milan, si è così espresso su Instagram dopo la disastrosa sconfitta subita dai rossoneri ieri e Bergamo: "Eccolo il popolo rossonero quello che meriterebbe di giocare una finale ogni settimana quello che non ti abbandona mai quello che qualsiasi cosa è sempre presente. Quello che sullo 5:0 a Bergamo canta in maniera folle (commovente) quello del crederci sempre quello dei sacrifici quello della passione quello dell'eterno amore. Quello che NON meritate Quello che continuate a deludere Quello che mettete sempre a dura prova Quello che però qualsiasi cosa succeda NON ti abbandonerà mai! @acmilan Che Pena! @banditi.curvasudmilano non ci sono parole… immensi!".