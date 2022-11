Milan, Konrad suona la carica per il Salisburgo nella partita di Champions

"È un campito arduo, ma non mi sento di escludere che il Salisburgo possa vincere a Milano domani sera. Hanno già affrontato gare così impegnative e non ho mai visto tremare le ginocchia alla squadra, seppur molti siano giovani. Se il Salisburgo dovesse vincere sarebbe fantastico, non solo per la squadra ma per tutto il calcio austriaco".

Queste le parole di Otto Konrad, storico portiere del Salisburgo, che ha parlato ai microfoni di sport.orf.at. "Non escluderei del tutto che il Salisburgo possa vincere anche a Milano, anche se il compito è decisamene enorme. Hanno superato più di un battesimo di fuoco nei calderone delle streghe. Andare in ginocchio non la vedo fuori, anche se è una squadra giovane. Un punto è sufficiente per andare in Europa League, ma sarebbe fantastico riuscire a vincere a San Siro, anche se sarà difficilissimo. Non credo che avremo tanti fuochi d'artificio in attacco, il Salisburgo fin dal primo minuto farà la sua partita ma almeno ci proverà". Parole sicuramente molto forte da parte dello storico portiere austriaco, che peraltro affrontato i rossoneri nel 1998, in un terminato a favore del Milan.