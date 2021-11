Milan, Koke: “Ibra o Giroud? Non so chi è più forte dei due”

Queste le parole del capitano dell'Atletico Koke sulla sfida di stasera con il Milan. I rossoneri hanno un solo risultato disponibile.

Redazione Il Milanista

Questa sera alle 21 il Milan scenderà in campo al Wanda Metroplitano contro i Colchoneros di Diego Pablo Simeone. Una sfida che deciderà le sorti dei rossoneri in Europa. In caso di mancata vittoria il Diavolo sarebbe fuori anche dalla corsa per il terzo posto, che consentirebbe l'accesso in Europa League. Per gli spagnoli protagonista della partita sarà sicuramente Koke. Il capitano della squadra di Simeone rappresenta una pedina fondamentale per il gioco dell'allenatore argentino.

Il numero 6 dei Colchoneros ha parlato in conferenza stampa, questo il suo pensiero sulla gara di stasera: "Abbiamo la fiducia che se lavoreremo tutti uniti allora potremo vincere questa partita. Questa è la chiave per uscire vivi dal girone della morte. Sarà un partita molto difficile. Domani abbiamo una finale, dobbiamo pensarla così". Successivamente ha parlato della sua condizione e di quella della squadra: "Mi sento come un giocatore che deve essere tranquillo e deve aiutare la squadra. Siamo un gruppo e dobbiamo giocare come tali, aiutandoci gli uni con gli altri. Non importa chi è che va in campo dall'inizio e chi no".

Infine lo spagnolo ha parlato dei due principali attaccanti rossoneri, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: "Sinceramente non so chi è più forte dei due. Sono due giocatori con molta esperienza. Sono fondamentali per il gruppo. Ma noi sappiamo come dobbiamo difenderci". Dovrebbe partite dal primo minuto il francese, che ha già timbrato lo scorso anno al Wanda Metropolitano con la maglia del Chelsea nella partita vinta dai blues per 1-0. Inizierà, quindi, dalla panchina Ibra, reduce dalla splendida doppietta di Firenze, pronta a subentrare ed aiutare la squadra a gara in corso.