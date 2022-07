Milan, si avvicina il rientro di Simon Kjaer: cerchiatevi questa data!

Il Milan sta lavorando al meglio delle sue potenzialità per tornare al top. Non può fallire. Così come Kjaer: il danese sta tornando!

Redazione Il Milanista

Il Milan c'è, sta tornando. Fatte le meritate e premiate vacanze, i giocatori del Diavolo sono tornati già da qualche settimana ad allenarsi per tornare belli carichi e in forma in vista della nuova stagione. L'obiettivo è quello: cercare di ripetersi, stupendo nuovamente tutti. Ma d'altro canto si sa, ripetersi è sempre difficile, è una missione (quasi) impossibile. E qualche ne sa la grande rivale zebrata e piemontese. Vincere 9 scudetti di fila non è assolutamente scontato. Il Milan però vuole necessariamente arrivare al secondo consecutivo, anche perché, diciamocelo: quanto starebbe bene la seconda stella sulla divisa rossonera? Troppo. Ne manca solo più uno per coronare questo sogno.

Per preparare al meglio la nuova stagione, però, c'è bisogno di tutta la squadra al completo. Al 100%. Anche perché, all'interno di una famiglia quale l'ambiente meneghino, ogni persona è importante. Anche colui che il campo non lo vedrà mai come il terzo portiere. Il gruppo squadra è importante nella sua totalità: nessuno ne è escluso. Vietato fare ragionamenti di questo genere. E se tutti sono importanti, beh allora bisogna dare necessariamente un occhio alla situazione degli infortunati in Casa Milan.

Del problema fisico di Divock Origi ne abbiamo parlato in un altro recente articolo, ma non è l'unico. Per fortuna gli infortunati sono pochi. Infatti, oltre al belga, spicca il recupero di Simon Kjaer. È lui l'altro perno rossonero di cui il Diavolo non può assolutamente farne a meno. Il danese sta ultimando il suo recupero dalla rottura del legamento crociato. E sta proseguendo nel migliore dei modi. Senza fretta, per carità, ma sta proseguendo. A parlare nel dettaglio della sua situazione, ci ha pensato La Gazzetta dello Sport. Di seguito, vi riportiamo le fasi salienti: "Domani non sarà della partita Simon Kjaer: anche se ancora a secco di amichevoli, il difensore sta bene e continua a lavorare in gruppo. Il suo programma personalizzato prevede minutaggi che cresceranno gradualmente a partire dal test del 27 luglio contro il Wolfsberger a Klagenfurt, nel mini-ritiro austriaco che seguirà alla trasferta di domani".