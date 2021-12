Premio Scirea, vince Kjaer. Gazidis: “Riconoscimento meritato”

Durante la cerimonia del Golden Boy 2021, Kjear ha ricevuto il premio Gaetano Scirea. Ecco le parole dell'ad del Milan Ivan Gazidis.

Ieri sera a Torino è andata in scena la cerimonia del Golden Boy 2021 . Si tratta di un premio istituito da "Tuttosport" che viene dato al miglior giocatore Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. A vincerlo è stato Pedri , centrocampista classe 2022 del Barcellona . Durante la cerimonia è stato deciso anche il Premio Gaetano Scirea , che viene assegnato a chi dimostra "professionalità, attaccamento ai valori sportivi ed esemplare comportamento in campo". A vincerlo è stato il difensore del Milan Simonn Kjaer , avendo salvato da eroe a giugno la vita al suo compagno di nazionale Eriksen.

A causa dell'indisposizione del danese post intervento, a ritirare il premio è stato l'amministratore delegato dei rossoneri, Ivan Gazidis. Queste le sue parole: "Grazie a nome di Simon e del Milan vi ringrazio per il premio, tutti conosciamo il lavoro di Simon come calciatore ma anche come uomo. Un riconoscimento davvero meritato ispirato ad un altro grande giocatore, un esempio per tutto come Scirea. Come club che crede tanto nel talento dei giovani vi ringrazio per la valorizzazione dei giovani talenti".