Milan, Kessié verso il rinnovo, ma serve comunque Bakayoko

Il Milan continua a trattare il rinnovo di Franck Kessié. Ma nonostante la fumata bianca si avvicini serve l'ingaggio anche di Bakayoko

L'ivoriano, impegnato nelle ultime settimane alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma da Tokio ha fatto sapere di voler restare al Milan, dove è una delle colonne della formazione dell'ex tecnico di Fiorentina e Parma. L'entourage del giocatore però non farà grandi sconti ai rossoneri: 7 milioni di euro all'anno per restare. I rossoneri, al momento, ne offrono 5,5 più bonus. Serve ancora un piccolo sforzo per trattenere il ragazzo.

Intanto però Geoffrey Moncada continua a seguire il giovane Warren Bondo del Nancy. Il club transalpino però ritiene che il Milan possa presentare un'offerta migliore per il classe 2003. L'ingaggio del mediano sarà per lo più un rinforzo per la Primavera che giocherà in Youth League, ma non è escluso che Pioli non possa convocarlo anche in Prima squadra.