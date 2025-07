Milan | Kessié è instancabile: niente ferie extra, torna a Milanello

L'ivoriano si ferma ai quarti di finali dei giochi di Tokyo, la sua Costa D'avorio cede il passo alla Spagna

[fncvideo id=575019 autoplay=true]

Il Milan è pronto a riabbracciare il suo centrocampista. L’ivoriano ha salutato sui social le Olimpiadi di Tokyo, fermato ai quarti dalla Spagna di finale: “E’ stato un onore e un privilegio partecipare con la mia Nazionale a questi Giochi Olimpici“.

Franck Kessié potrebbe godersi il suo meritato riposo ma preferisce tornare a Milano. Ma riposo è una parola che il centrocampista non vuole neanche sentire: niente ferie extra per il Presidente, che dalla terra del Sol Levante rientra subito in Italia per iniziare così la preparazione a Milanello agli ordini di Pioli.

Il calciatore vuole farsi trovare pronto per l’esordio in campionato contro la Sampdoria, che affronterà lunedì 23 agosto. Ma il mediano non si preoccupa solo di riabbracciare i compagni, vuole rientrare al più presto in casa Milan, anche per discutere con Maldini e Massara e sistemare il nodo rinnovo.

Per “sistemare tutto” col Milan

In un’intervista direttamente dal Giappone, il centrocampista ha dichiarato: “Voglio il Milan, solo il Milan. Capisco i tifosi, ma devono stare tranquilli. Io mantengo sempre la parola, dovrebbero conoscermi. Adesso sono qui a Tokyo per ottenere qualcosa d’importante con il mio Paese, ma appena finita l’Olimpiade torno a Milano e sistemiamo tutto“.

Il tempo è giunto, a breve, le parti si incontreranno e il centrocampista potrà firmare di nuovo col Milan. Solo due giorni fa è andato in scena il secondo confronto tra l’agente del giocatore, George Atangana, e Frederic Massara. Un incontro che ha riportato il sereno tra le parti dopo il primo, e non idilliaco, vertice dello scorso marzo.

Un accordo non è ancora stato trovato, ma la dirigenza rossonera ha voluto ribadire la volontà di andare incontro alle richieste economiche di Kessié e del suo entourage; dall’altra parte è stata ribadito il desiderio di vestirsi di rossonero per molti anni. Il primo passo è fatto, ora il diretto interessato torna ed è pronto a prendere in mano la situazione.