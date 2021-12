Kessiè e Bennacer in Coppa d’Africa, Pioli studia le soluzioni

Con Kessiè e Bennacer fuori per la Coppa d'Africa, Pioli valuta le alternative in mezzo al campo. L'unica certezza del Milan è Tonali.

Redazione Il Milanista

Dal 9 gennaio al 6 febbraio si disputerà la Coppa d'Africa. Oltre a Ballo-Toure, il Milan perderà anche Kessiè e Bennacer. Nella migliore delle ipotesi, Pioli dovrà fare a meno di loro per almeno un mese. Ma se le loro nazionali dovessero arrivare fino in fondo alla competizione, i giocatori rientreranno per la metà di febbraio. Le assenze più importanti sono quelle dell'ivoriano e dell'algerino. Il centrocampo rossonero perde così due opzioni importanti. In particolare, Kessiè poteva anche continuare ad essere sperimentato nella posizione di trequartista dietro la punta. Ruolo in cui Pioli l'ha schierato contro l'Empoli al Castellani, dove l'ex Atalanta ha messo a segno una doppietta.

L'unica certezza del centrocampo rossonero è Sandro Tonali, che sarà costretto agli straordinari nelle prossime settimane. Pioli dovrà pensare a chi affiancare al giovane centrocampista azzurro. La soluzione naturale è quella di mandare in campo Bakayoko. Ma in questa stagione il francese sta facendo fatica a ripetere le prestazioni dello scorso anno con il Napoli e il suo rendimento non sta convincendo il tecnico rossonero. Un'altra situazione facile da immaginare è quella di Rade Krunic, che rappresenta un vero e proprio jolly per Stefano Pioli che lo ha schierato in campo in diverse posizioni.

Difficilmente la soluzione arriverà dal mercato, dove la dirigenza rossonera è concentrata principalmente sulla difesa. Il Bordeaux ha scelto di trattenere fino a giugno Adli. A Maldini piace Mattias Svanberg, ma è improbabile pensare che il Bologna possa privarsi di lui a stagione in corso. Allora Pioli cerca delle alternative all'interno della sua rosa. Potrebbe riproporre in mediana Davide Calabria, che sta recuperando dall'infortunio al polpaccio e ha dimostrato di muoversi bene in quella posizione. Stesso discorso vale per Alessandro Florenzi, un altro che può ricoprire tanti ruoli diversi e che in passato ha già giocato in mezzo al campo.