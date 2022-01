Milan, Kalulu: “Quando sono arrivato non era il grande Milan”

Kalulu difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di beIN Sports per parlare del Milan e della sua carriera.

Redazione Il Milanista

Pierre Kalulu, calciatore rossonero ha rilasciato un'intervista ai microfoni di beIN Sports, dove ha parlato di Milan e della sua carriera. Vediamo le parole del giovane difensore, che nelle ultime uscite ha conquistato veramente tutti . "Il confronto con Marcel Desailly? Mi fa sempre piacere. Alla gente piace fare molto rumore, alcune persone me ne parlano... Ma io resto concentrato sul lavoro. All' esordio ho fatto un po' fatica a rendermi conto, perché non era più il grande Milan. Ma quando sono arrivato, ho visto il grande l'entusiasmo intorno al club. Immaginiamo sempre che si possa fare di tutto, ma ci vuole tempo per adattarsi ai requisiti. Sono sulla strada giusta".

Sul suo approdo in Italia:"Èstato molto difficile, perché c'era in ballo qualcosa per la prima volta della mia giovane carriera. Mi sono solo fissato sul fatto di esserne all'altezza o meno. All'OL, nonostante il mio buon allenamento, avevo dei dubbi sullo spazio che potevo avere. E quando dal Lione, mi voleva un club come il Milan, ci sono andato immediatamente".

