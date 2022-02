Milan, Kalulu: “Ibra ci ha portato sulla strada giusta”

Intervistato in esclusiva dalla redazione francese di Eurosport, Pierre Kalulu ha parlato dell'esperienza nel mondo rossonero

Intervistato in esclusiva dalla redazione francese di Eurosport, Pierre Kalulu ha parlato dell'esperienza nel mondo rossonero. Vediamo insieme le parole del difensore del Milan.

Sembra che tu abbia assunto una dimensione tutta nuova con il Milan nelle ultime settimane.

"È vero, da gennaio ho giocato diverse partite, grazie anche ad alcune assenze. Ma questo è il calcio. Sono sempre pronto. Quando sei in un club come il Milan, che è un'istituzione, devi sempre sentirti titolare. Quando sei chiamato sul campo, devi rispondere presente. Penso che tutti pensino anche a se stessi in questo senso".

Hai una preferenza riguardo al tuo posizionamento in campo?

"In realtà le mie preferenze cambiano a seconda della partita, della composizione della squadra, dell'avversario... Tutto dipende da come devi giocare. Ad esempio, posso trovarmi bene nel ruolo di terzino in alcune partite e in altre nel ruolo di difensore centrale. Tutto può variare a seconda della faccia della partita e di ciò che mi viene richiesto. Non ho preferenze. Durante la mia formazione al Lione, ero già molto sballottato."

Dopo aver cercato a lungo un difensore centrale a gennaio, i dirigenti del Milan non hanno chiuso nessuna trattativa. È un segno di fiducia per te?

"Per quanto riguarda le voci, ci siamo abituati. Da quando sono al Milan è sempre stata la stessa cosa in ogni finestra di mercato, e questa volta è stato il difensore... Ci adattiamo. Ma è ovvio che quando vedo certe affermazioni (quelle di Paolo Maldini, ndr), mi fa un grande piacere, soprattutto quando provengono da un mito della società. È gratificante."

Alessandro Costacurta, ex grande difensore italiano del Milan, si è detto di recente "stupito" dei tuoi progressi. Come vivi tutti gli elogi della stampa italiana?

"Quando sono dei grandi giocatori a dire questo genere di cose, è sicuramente qualcosa di importante. Conoscono il calcio di alto livello e le caratteristiche della posizione, con tutte le componenti che lo accompagnano. La posizione di difensore è forse più ingrata di altre, dove un errore può costare caro e rovinare tutto il lavoro svolto a monte. Più in generale, i complimenti sono sempre piacevoli, che provengano dai giornalisti o dalle persone della tua vita quotidiana."

Dove trovi questa tranquillità che caratterizza ogni tua prestazione?

"Onestamente, i giocatori della mia generazione si sono formati con questo spirito. C'era molta aspettativa intorno a noi fin da piccoli, soprattutto quando ti alleni in un grande club. Al Lione abbiamo allenato giocatori per la Champions League, non solo per la Ligue 1. Inconsciamente, a forza di ripeterlo a te stesso, lo integri. E diventi automaticamente pronto per il gioco, sei condizionato e preparato per questo."

Come gestisci la pressione prima di una partita?

"Sono sempre molto concentrato prima di una partita. Ma per me, non c'è più pressione ora rispetto a quando giocavo a grandi tornei quando ero più giovane. È la stessa pressione. Nel tempo, penso che svanisca anche. Impari a gestirlo e canalizzarlo. So cosa posso fare e mostrare. Oggi c'è più desiderio di mostrare ciò di cui sono capace piuttosto che apprensione."

Cosa hai scoperto al Milan?

"Da giovane, mi sono mancati i grandi anni del club. Arrivando qui, ho davvero scoperto la sua immensità. Ci sono sostenitori ovunque (ride). Ovunque andiamo in trasferta, a Roma, Salerno o ancor più al Sud, ci sono sempre i tifosi che aspettano la squadra in aeroporto, in albergo... È importante, puoi sentire che sono sempre con te. Onestamente, non me lo aspettavo. Qui c'è sempre bisogno di risultati, sia in allenamento che in partita. C'è un livello minimo da avere e devi sempre dare il massimo. È il segno distintivo dei grandi club."

Il Milan è attualmente in testa alla Serie A, credi nello scudetto?

"Tutto può girare molto velocemente. Lo abbiamo potuto vedere nel derby, dove siamo stati sotto prima di ribaltare definitivamente tutto. Avremmo potuto finire molto indietro. Vogliamo fare qualcosa in questa stagione. L'anno scorso è stata una buona annata, anche molto buona. E alla fine, non abbiamo vinto nulla. C'era necessariamente un sentore di lavoro incompiuto. Io, personalmente, voglio vincere qualcosa in questa stagione."