Verso Milan-Juventus, cosa dicono le statistiche in vista del big match

Domenica sera è in programma il big match tra Milan e Juventus. Vediamo di seguito cosa dicono le statistiche

Mancano soltanto tre giorni al ritorno in campo del Milan. Dopo la sosta per le Nazionali, questo weekend la Serie A torna finalmente a giocare. I rossoneri saranno impegnati domenica sera contro la Juventus, con il big match valido per la nona giornata di campionato. La sfida tra Diavoli e bianconeri si svolgerà a San Siro alle 20:45. Vediamo di seguito cosa dicono le statistiche della Lega Serie A in occasione della partita del 22 ottobre.

Le statistiche — Le statistiche sottolineano che in otto delle undici sfide al Meazza tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non ha segnato. Nelle ultime due gare è stata la squadra bianconera a non trovare la via del gol. In questo parziale c’è inoltre da sottolineare che sono stati quattro i successi per i rossoneri, sei le vittorie per i piemontesi e un pareggio.

