Milan-Juventus, il pubblico risponde presente: San Siro sold out

Per la partita di domenica sera tra Milan e Juventus ci sarà il tutto esaurito a San Siro. Inoltre più di 150 paesi collegati

Dopo la seconda sosta per le Nazionali, il campionato di calcio si appresta a tornare in campo. Domenica sera il Milansarà impegnato nella sfida contro la Juventus, valida per la nona giornata di Serie A. I rossoneri vogliono vincere questo scontro diretto per rimanere al vertice della classifica. Tuttavia Pioli dovrà fare a meno degli squalificati Maignan e Hernandez e di alcuni infortunati.

San Siro sold out — Il Milan è pronto a tornare in casa e San Siro risponde presente. È stato infatti raggiunto l’ennesimo sold out stagionale per la sfida contro la Vecchia Signora. Come riferito dal giornalista Antonio Vitiello, il Meazza sarà tutto esaurito per questo big match. Non ci sarà nessun posto libero nemmeno in tribuna stampa, dove ci saranno circa 200 operatori dell’informazione accreditati ed oltre 150 paesi collegati.

