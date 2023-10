Milan-Juventus: il tabellino ed il report di “ACMilan”

Il Milan lotta ma esce sconfitto dal big match della 9ª giornata di Serie A contro la Juventus. A San Siro, non è bastata...

(fonte:acmilan.com) - Il Milan lotta ma esce sconfitto dal big match della 9ª giornata di Serie A contro la Juventus. A San Siro, non è bastata la determinazione e la voglia di risultato dei rossoneri, ko per 1-0. Il gol di Locatelli ha costretto il Milan al primo ko interno in stagione, al termine di una partita di cuore e sacrificio per via dell'abbondante ora di gioco disputata in dieci uomini. L'espulsione di Thiaw, sanzionato poco prima dell'intervallo, ha cambiato i piani della formazione di Mister Pioli, che fino a quel momento aveva controllato con personalità l'andamento della gara ma ha dovuto fare i conti con una ripresa di inevitabile sofferenza, pur senza rinunciare alla fase offensiva.

I rossoneri non sono riusciti, però, a presentarsi con continuità dalle parti di Szczęsny e a costruire occasioni da gol nitide, complice la stanchezza nel finale. Davanti a Mirante, protagonista tra i pali per la prima volta da titolare in maglia rossonera, il rientro di Kalulu si è rivelato subito prezioso, mentre nella ripresa ha trovato spazio anche Luka Romero. Non sono mancate le note positive da cui ripartire, dalla reazione agli episodi avversi alla voglia di stringere i denti fino al triplice fischio. E adesso, il mirino si sposta già sul prossimo appuntamento per tornare al successo: mercoledì 25 ottobre i rossoneri saranno di scena al Parco dei Principi, per sfidare i padroni di casa del Paris Saint-Germain in Champions League. Forza ragazzi!

LA CRONACA

Il Milan approccia con il giusto vigore. Il primo squillo è di Reijnders, che al sesto di gioco opta per la soluzione di potenza ma non inquadra lo specchio dalla trequarti. I rossoneri insistono al 14': Leão suggerisce al centro per Giroud che controlla e incrocia il sinistro, Szczęsny salva gli ospiti in angolo. I bianconeri rispondono intorno alla mezzora, prima con un mancino largo di Kostić dalla lunga distanza (23'), poi con un inserimento di Rabiot che conclude dal vertice dell'area (34') senza preoccupare Mirante. Al 40' cambia il corso della gara, con i rossoneri costretti all'inferiorità numerica per un fallo, giudicato da ultimo uomo, di Thiaw su Kean. Sul finale di frazione la chance è per lo stesso numero 18 ospite, che non trova la porta da pochi passi sull'invito di Kostić. 0-0 all'intervallo.

In avvio di ripresa è ancora il Milan a gestire il possesso, stavolta senza forzare la giocata. Al 63', però, gli ospiti passano in vantaggio con un tentativo dalla distanza di Locatelli deviato in modo sfortunato ma decisivo da Krunić. I cambi non sterzano il ritmo della partita, e il Milan prova a sorprendere la retroguardia bianconera con le accelerazioni di Leão. La Juventus torna a impensierire la difesa milanista tra il 75' e il 78' con due conclusioni al volo di Locatelli, murato, e Gatti, impreciso, mentre il Milan si sbilancia alla ricerca del pari ma senza incidere. Nel finale sale in cattedra Mirante, che al minuto 86 alza in angolo un sinistro preciso di Vlahović, e al 91' respinge due volte su Cambiaso e il serbo. Finisce 0-1.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 0-1

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria (34'st Kjær), Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli (15'st Krunić), Reijnders (34'st Romero); Pulisic (43' Kalulu), Giroud (15'st Jović), Leão. A disp.: Bartoccioni, Nava; Jiménez, Pellegrino; Pobega; Okafor, Traorè. All.: Pioli.

