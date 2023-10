Verso Milan-Juve: le ultime sulle probabili formazioni di San Siro

E' tutto pronto per il rientro in campionato, dopo la pausa per le nazionali. Il Milan affronterà in casa la Juventus...

E' tutto pronto per il rientro in campionato, dopo la pausa per le nazionali. Il Milan affronterà in casa la Juventus di Massimiliano Allegri - ma dovrà fare a meno di Maignan e Theo (squalificati) e di Samuel Chukwueze: out per un infortunio. Sarà fuori anche Sportiello, che dovrà rimanere fermo ai box a causa di un guaio fisico - al suo posto pronto Antonio Mirante. Calabria e Florenzi terzini con Tomori centrale assieme a uno tra Thiaw e Kjaer, Adli da mediano con Musah e Rejinders interni, davanti tridente Pulisic, Leao e Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

Mirante

Calabria Thiaw Tomori Florenzi

Musah Adli Reijnders

Pulisic Giroud Leao

Allenatore: Pioli

A disposizione: Nava; Kjaer, Pellegrino, Bartesaghi; Krunic, Loftus-Cheek, Pobega; Okafor, Jovic, Romero.

