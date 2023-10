Verso Milan-Juventus: tanti dubbi per Allegri, le ultime su Chiesa e Danilo

La prossima avversaria in campionato del Milan di Stefano Pioli è la Juventus di Massimiliano Allegri. Le due squadre si affronteranno...

La prossima avversaria in campionato del Milan di Stefano Pioli è la Juventus di Massimiliano Allegri. Le due squadre si affronteranno domenica 22 ottobre alle ore 20:45, nella splendida cornice di San Siro. Sarà un big match tutto d'alta quota, entrambe le squadre vorranno ottenere i tre punti - per continuare al meglio il proprio cammino in Serie A.

I bianconeri arriveranno alla sfida contro i rossoneri con diversi temi da risolvere. A partire dai guai muscolari di Danilo, uscito dal campo nel corso della gara tra il Brasile ed il Venezuela. Il centrale difensivo è di ritorno a Torino, ma le sue condizioni fisiche sono ancora da valutare. Sarà utile ascoltare il parere dello staff medico bianconero che lunedì sottoporrà il giocatore ad accertamenti più approfonditi.

Sia De Sciglio che Alex Sandro sono out, mentre Vlahovic e Chiesa dovrebbero recuperare per San Siro, con l'italiano che ha lasciato la Nazionale proprio per recuperare in pieno.

