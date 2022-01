Milan-Juventus: 10 curiosità sul match che (forse) non sai

Con una nota sul proprio sito internet, acmilan.com, i rossoneri hanno pubblicato le 10 curiosità sul match di stasera

Questa sera il Milan ospiterà in casa la Juventus di Max Allegri. In vista del match odierno il sito dei rossoneri, acmilan.com, ha pubblicato le principali statistiche del match.

10 CURIOSITÀ SU MILAN-JUVENTUS

Le principali statistiche verso la 23ª giornata di Serie A dei rossoneri

Milan-Juventus è uno degli appuntamenti che segnano una stagione. Una partita dalla grande storia e dall'importantissimo presente, con i rossoneri che vogliono rilanciarsi dopo la sconfitta con lo Spezia e i bianconeri che cercano punti per continuare la rincorsa alla zona Champions League. Nell'attesa del calcio d'inizio, previsto per le 20.45 di domani, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida che chiuderà la 23ª giornata di Serie A:

SCONTRI DIRETTI

1- 173 i precedenti in Serie A tra rossoneri e bianconeri. Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in campionato (51), sia quella contro cui i bianconeri hanno pareggiato di più nel torneo (55). Sono 67, invece, i successi della Juve.

2- A San Siro il bilancio sorride ai rossoneri: 29 le vittorie del Milan a fronte di 33 pareggi e 24 successi della Juventus.

STATO DI FORMA

3- La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto 48 punti in questo campionato, appena uno in meno rispetto alla scorsa stagione dopo lo stesso numero di gare (22).

STATISTICHE GENERALI

4- Il Milan è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A in seguito a sequenze su azione di almeno 10 passaggi: otto, ben sei in più della Juventus (due), nonostante i bianconeri contino più sequenze di questo tipo terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria (60 contro le 49 dei rossoneri).

FOCUS GIOCATORI

5- Zlatan Ibrahimović - uno degli ex di giornata con 70 presenze e 23 gol con la maglia della Juventus in Serie A tra il 2004 e il 2006 - ha realizzato due gol contro i bianconeri nel torneo, entrambi a San Siro con il Milan (ottobre 2010 e luglio 2020). Ibra potrebbe diventare il marcatore più anziano a segnare contro la Juventus in Serie A (40 anni e 112 giorni domenica), superando Silvio Piola (39 anni e 174 giorni nel 1953).

6- Ante Rebić ha segnato nelle sue ultime tre sfide di campionato contro la Juventus: nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Mauro Icardi ha trovato il gol in più match consecutivi contro i bianconeri in Serie A. Quello della gara d'andata a oggi rappresenta l'ultimo gol in campionato dell'attaccante croato.

7- Rafael Leão è stato coinvolto in gol in ciascuna delle sue ultime quattro presenze con il Milan in tutte le competizioni (tre reti, due assist), un record per lui in rossonero. Leão - il giocatore che ha più dribbling riusciti in campionato con 50 - ha preso parte a una rete rossonera in ciascuno degli ultimi due precedenti a San Siro tra Milan e Juventus.

8- Tutte e cinque le reti di Olivier Giroud in Serie A sono arrivate in casa: nella storia della competizione, solo Rocco Ranelli (8), Mario David (6) e Paolo Di Canio (6) hanno realizzato più reti dell'attaccante francese con la maglia del Milan senza mai andare a segno a trasferta.

9- Per due giocatori rossoneri l'ultima marcatura interna in Serie A è arrivata contro la Juventus: Davide Calabria (gennaio 2021) e Alessandro Florenzi (maggio 2019, con la maglia della Roma).

FOCUS ALLENATORI

10- 133 gli incontri per Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in Serie A, con 74 successi, 34 pareggi e 25 sconfitte.