Verso Milan-Juve, Vlahovic salta la sfida contro i rossoneri? Le ultime

Il Milan non riesce ad ottenere la prima vittoria stagionale in Champions League. Ieri sera i rossoneri hanno pareggiato 0-0 la sfida contro il Borussia Dortmund, ottenendo il secondo pareggio consecutivo. Ora i Diavoli torneranno a concentrarsi sul campionato, dopo ci sarà da giocare la partita contro il Genoa e poi ci sarà la Juve subito dopo la pausa.

Assente contro il Milan?

Per la sfida di domenica 22 ottobre tra Milan e Juventus rimane in dubbio la presenza di Vlahovic. Come riferito oggi da Sky Sport 24, l’attaccante serbo non sembra recuperare per il derby di sabato contro il Torino. Il fastidio alla schiena persiste e perciò le prossime ore saranno decisive per valutare la sua presenza. A rischio anche la gara al rientro contro il Milan.