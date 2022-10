Milan-Juve, rossoneri alla ricerca di riscatto: i numeri tra le due squadre

Questo pomeriggio alle 18 il Milan scenderà in campo a San Siro per la nona giornata di Serie A. La rivale di oggi è la Juventus, in cerca della prima vittoria in trasferta. I rossoneri da parte loro vogliono ripartire subito in campionato, dopo la brutta sconfitta rimediata in Champions League. I Campioni d’Italia sono chiamati ad affrontare l’ennesimo big match in casa, dopo aver giocato già le partite contro i nerazzurri e i partenopei. Gli uomini di Pioli sono consapevoli della necessità di vincere questo scontro diretto, per non prendere troppa distanza dal primo posto. In attesa del big match, vediamo alcune statistiche sulla partita tra rossoneri e bianconeri.