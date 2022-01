Milan-Juve, i numeri del match: non succedeva dal 1991/92!

La gara di San Siro tra il Milan e i bianconeri si è conclusa a reti inviolate. Vediamo insieme tutti i numeri del match.

La 23esima giornata di Serie A termina con un pareggio tra Milane Juventus. Pochissime emozioni nella gara andata in scena a San Siro, con le due squadre molto equilibrate. I rossoneri sprecano l’occasione di avvicinarsi ancora di più ai cugini in vetta alla classifica e vengono così superati dai partenopei. Nulla da fare nemmeno per i bianconeri, che continuano a non brillare in questo campionato. In seguito alla gara, la società meneghina ha pubblicato sul sito acmilan.com tutti i numeri del match. Vediamoli insieme: